Sons of the Forest: come diventare amici di Virginia, la donna con 3 braccia e 3 gambe

Durante le vostre sessioni di gioco nell'Early Access di Sons of The Forest vi siete imbattuti in una spaventosa donna bionda in un body bianco con tre arti inferiori ed altrettanti arti superiori? Tranquilli, non si tratta di un bug, ma di uno strano personaggio che, con un po' d'attenzione, può diventare un vostro alleato nel survival horror.

La prima cosa da sapere su Virginia - questo è il nome della ragazza con tre braccia e tre gambe - è che non si tratta affatto di una creatura ostile e non dovete temere alcunché: questo NPC è terribilmente spaventato dalla vostra presenza e non dovreste attaccarla, poiché ciò andrebbe solo a vostro svantaggio. Se volete che la donna diventi un'amica, dovete conquistare la sua fiducia con grande pazienza e dimostrarle che non siete intenzionati a farle del male. Per raggiungere tale obiettivo, dovrete immediatamente riporre le armi che state impugnando quando noterete la presenza di Virginia: per farlo, vi basterà premere il tasto 'G' (sempre che non abbiate modificato lo schema predefinito dei controlli).

Dopo aver messo da parte le armi, muovetevi lentamente verso la ragazza ed evitate movimenti bruschi. Probabilmente le prime volte non riuscirete ad avvicinarvi troppo a lei, poiché scapperà quasi subito fra gli alberi e sparirà nel nulla. Con un po' d'insistenza, però, riuscirete a a fare in modo che non fugga via: la sua tranquillità anche in vostra presenza sarà l'evento che vi farà comprendere che Virginia è diventata un'alleata.

Occorre precisare che Virginia non può ricevere comandi come Kevin, il sopravvissuto controllato dall'intelligenza artificiale, ma può comunque essere utile alla vostra causa. Quando la giovane donna inizia a fidarsi del giocatore, sarà solita bazzicare intorno alla sua base e di tanto in tanto si avvicinerà a lui con qualche prezioso dono. Potete inoltre interagire con Virginia al fine di consegnarle un'arma corpo a corpo o una bocca da fuoco, così che possa contribuire alla difesa del vostro accampamento durante un'aggressione.

Avete già letto tutti i dettagli sulla mappa di Sons of the Forest?