Sons of the Forest: come creare ed utilizzare le borracce d'acqua

Circondati da cannibali ed altre pericolose creature all'interno di scenari selvaggi ed ostili, in Sons of the Forest sopravvivere è un'impresa assai ardua. Per questo motivo è fondamentale che il nostro personaggio sia sempre in salute e si mantenga regolarmente idratato per avere le forze necessarie per reagire ai pericoli.

L'acqua riveste dunque un ruolo fondamentale all'interno del survival horror targato Endnight. Con il passare del tempo, infatti, il protagonista si sentirà sempre più affaticato, iniziando ad avvertire la fame e la sete, per questo motivo è fondamentale sapere non solo dove trovare fonti d'acqua, ma anche come trasportarla con sé in modo tale da averla sempre a disposizione in casi di emergenza.

Raggiungere luoghi ricchi d'acqua non è complicato: sul GPS è infatti segnata la posizione di laghi e ruscelli, che si trovano solitamente distanti dalla riva del mare. Entrare maggiormente nel cuore dello scenario facilita la scoperta di nuove fonti di questa preziosa risorsa, e avvicinandovi ad esse è possibile bere tramite la pressione del tasto "E" così da recuperare le energie e riportare a livelli accettabili il vostro indicatore di idratazione.

Se però siete in possesso di una borraccia, una volta equipaggiata potrete fare scorta d'acqua e consumarla più avanti quando necessario, in qualunque momento e senza l'obbligo urgente di correre verso una fonte. La borraccia va creata attraverso la stampante 3D presente all'interno del laboratorio: il luogo è indicato sulla mappa, ma una volta raggiunto potrebbe non essere così immediato entrarvi. Setacciate l'area circostante per trovare una buca in cui entrare, che vi condurrà attraverso il corridoio di una caverna che si conclude in una stanza segreta. All'interno del laboratorio troverete un computer ed una stampante 3D: sul monitor tra le varie opzioni c'è, appunto, la possibilità di creare una borraccia oltre ad altre utili risorse, come frecce, maschere, rampini ed altro ancora. Adesso che la borraccia è a vostra disposizione, raccogliere acqua e mantenersi idratati sarà adesso molto più semplice.

