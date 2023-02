Sons of the Forest: come trovare la katana, la pistola e tutte le altre armi

State giocando a Sons of the Forest e avete bisogno di qualcosa di più efficace di una grezza lancia per far fuori i cannibali che vi aggrediscono ogni notte? Niente paura, poiché in questa guida vi aiuteremo a trovare tutte le principali armi del survival horror targato Endnight Games.

Fionda

Per trovare la fionda non dovete fare altro che raggiungere la stessa caverna in cui si nasconde la pala in Sons of the Forest. Proprio davanti all'entrata, troverete i cadaveri di tre soldati vestiti in nero e uno di questi nasconde l'arma a distanza.

Ascia moderna

Un'altra arma da recuperare assolutamente durante le prime fasi di sopravvivenza sull'isola è l'Ascia moderna. Più forte dell'arma corpo a corpo facente parte del kit iniziale, questa seconda ascia non richiede azioni particolari da parte del giocatore e può essere trovata sul cadavere di un soldato in un accampamento abbandonato a nord-est dell'area innevata.

Pistola e torcia

Anche la pistola, come la fionda e l'ascia moderna, non è nascosta in una caverna ed è all'aperto. L'utilissima arma da fuoco si nasconde in un galleggiabile ad ovest. Proseguite fino a raggiungere la spiaggia e cercate un gonfiabile nero con una luce lampeggiante rossa: nuotate fino ad arrivare all'oggetto ed entrateci per recuperare l'arma, facendo attenzione agli squali. La torcia da applicare alla pistola, invece, si trova nella stessa caverna in cui si può recuperare la pala: il gadget è fra le mani di un soldato morto in una delle stanze più grandi nella parte finale del dungeon.

Pistola stordente

Non sarà l'arma migliore di Sons of the Forest, ma la Pistola stordente permette con un solo colpo di mettere al tappeto per qualche istante anche i nemici più grossi, così che possiate concentrarvi su chi è ancora in piedi oppure colpirli ripetutamente alla testa mentre sono privi di sensi. Potete trovare questo oggetto nella caverna sulla spiaggia a nord, poco più ad ovest rispetto alla posizione del machete.

Machete

Fra le poche armi che non si trovano in fondo ad una caverna o dietro una porta chiusa troviamo anche il Machete, enorme arma da taglio con cui fare a fette i cannibali. Potete trovare l'arma in questione sulla spiaggia a nord, fra i resti di un gommone distrutto.

Fucile a corda

Non vi servirà per eliminare i nemici, ma il Fucile a corda vi tornerà utilissimo per gli spostamenti, visto che vi permetterà di collegare due punti con una corda per poi muoversi fra di essi in pochi istanti. Troverete questo gadget in fondo ad una caverna, quella a sud-ovest rispetto al laghetto poco più a sinistra dell'area innevata.

Balestra

Per aggiungere la Balestra al vostro arsenale di Sons of the Forest dovrete prima recuperare la tessera blu tramite l'utilizzo della pala. Una volta ottenuta la tessera, potrete accedere alla caverna a nord-ovest, segnalata da un'icona verde sul GPS. In fondo alla caverna si trova una botola, scendete nell'area con la cella frigo ed aprite la porta di metallo: procedete per recuperare l'arma.

Arco composito

Se siete stanchi dell'arco di legno e volete qualcosa di più serio, potete impugnare la pala e dirigervi nell'angolo sud-ovest dell'isola, poco più a nord dell'unico specchio d'acqua nella zona. Il luogo, contrassegnato anche da un pallino verde sul GPS, vi permetterà di scavare e recuperare la preziosa arma.

Motosega e Chitarra

Entrambe le armi si nascondono nella stessa caverna, al cui interno vi è una porta accessibile esclusivamente a chi possiede la tessera blu. La caverna in questione è situata ad ovest, nella parte centrale (potete trovare la posizione esatta sulla mappa in calce alla guida).

Bastone stordente

Altra arma che si trova all'aria aperta è il Bastone stordente. Questo strumento è collocato nei pressi della caverna in cui si può recuperare il Fucile da corda. Troverete una piccola cascata con una struttura fatta di ossa e teschi: a reggere il tutto vi è proprio il bastone che state cercando.

Mazza da golf

È possibile recuperare la mazza da golf in più punti dell'isola di Sons of the Forest: in un caso serve la tessera blu, nell'altro sarà sufficiente una pala. In ogni caso troverete entrambe le versioni dell'arma nell'area a nord-est della mappa.

Revolver

Anch'esso contrassegnato sul GPS con un'icona verde, il revoler di Sons of the Forest è nascosto sotto terra e può essere trovato solo da chi ha una pala nello zaino. Il luogo in cui si trova l'arma è a nord-est rispetto all'area innevata. Seguite il corso d'acqua che prosegue fino alla spiaggia tenendo in mano il GPS, non potrete non individuare il punto lungo il percorso.

Fucile a pompa

Se avete già trovato la pala, potete procedere con il recupero del Fucile a pompa, utilissimo per respingere i cannibali che provano ad avvicinarsi troppo. Trovare lo shotgun è davvero semplice, poiché si nasconde nell'angolo a nord-ovest dell'isola, in corrispondenza di un incrocio fra le strade: individuerete subito il punto in cui scavare per via della presenza di un bastone di legno con sopra un pezzo di stoffa rosso.

Katana

Poco più a destra della zona innevata è situato un grosso specchio d'acqua: proprio ad est del lago è possibile trovare una caverna al cui interno vi è una porta chiusa. Utilizzate la tessera blu per accedere e proseguite fino a trovare l'arma. Nello stesso dungeon è possibile trovare anche un'altra pistola, identica in tutto e per tutto alla prima.

Ascia da pompiere

Se amate combattere con armi corpo a corpo, non dovreste ignorare per nessuna ragione al mondo l'Ascia da pompiere, una delle lame più forti di Sons of the Forest. L'arma è nascosta sotto terra a nord-ovest dell'area innevata, nei pressi del corso d'acqua a forma di serpente. Troverete facilmente la posizione esatta in cui scavare con la pala grazie al GPS e all'icona verde.

