Sons of the Forest continua a crescere: c'è una Action Cam tra le aggiunte della Patch 4

Dopo le elettrizzanti novità della Patch 3 di Sons of the Forest, il survival open world di Endnight torna a espandersi con un aggiornamento gratuito che porta in dote una Action Cam e un mare di migliorie, aggiunte e ottimizzazioni.

Appena approdata su PC, la Patch 4 della versione Early Access di Sons of the Forest apporta tutta una serie di correttivi all'esperienza di gioco vissuta dagli esploratori dell'isola a tinte oscure di Endnight.

La software house canadese ha introdotto un nuovo sistema per tracciare la posizione dei bunker che imperlano la mappa, sganciandolo dal precedente sistema di localizzazione GPS per rendere più stimolanti le attività free roaming portate avanti dai giocatori. La nuova patch porta in dote anche una Action Cam utilizzabile per visualizzare i filmati trovati nell'esplorazione della mappa: il primo di questi filmati è già disponibile, mentre altri verranno aggiunti con i futuri aggiornamenti per ampliare ulteriormente il canovaccio narrativo e la lore del titolo.

Non meno interessanti sono poi i passaggi compiuti dagli studi Endnight per risolvere i bug segnalati dalla community e apportare degli importanti correttivi all'intelligenza artificiale di compagni e cannibali. Con la Patch 4 assistiamo anche a delle correzioni ad ampio spettro per il gameplay, la gestione dell'interfaccia e gli slot di selezione rapida degli oggetti: vengono infine apportate delle modifiche audio e delle aggiunte ai punti di interesse della mappa.

Cosa ne pensate di questo aggiornamento e, più in generale, della versione in accesso anticipato del survival horror di Endnight? Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Sons of the Forest e la sopravvivenza sull'isola dei cannibali.