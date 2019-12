Sons of the Forest: Endnight presenta in video il sequel del survival horror The Forest

Nel corso dei The Game Awards 2019, gli sviluppatori di Endnight Games hanno presentato ufficialmente il progetto di Sons of the Forest, il sequel dell'apprezzato survival horror The Forest.

Il trailer confezionato dagli autori indipendenti si focalizza sulla figura delle creature cannibali che infestano la giungla che ha fatto da sfondo alle spaventose avventure vissute dal personaggio del primo capitolo.

Il filmato di presentazione non ci mostra delle scene di gameplay ma ci permette comunque di apprezzare l'ottimo tenore artistico di un'opera che, presumibilmente, continuerà ad affondare le sue radici nell'esperienza sandbox di The Forest e nelle dinamiche survival legate al reperimento delle risorse e dei materiali necessari a costruire un avamposto per proteggersi dalle ondate degli esseri che infestano la mappa.

Il lancio di Sons of the Forest è previsto per il 2020: il titolo si trova attualmente in sviluppo su PC e console, anche se non sappiamo se sarà disponibile su PS4 e Xbox One o se, al contrario, si tratta di un progetto destinato ad arrivare anche su console next-gen come PS5 e Project Scarlett, il cui nome finale è stato appena annunciato ai TGA 2019 e sarà Xbox Series X.