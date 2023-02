Sons of the Forest esce su PS4, PS5 e Xbox Series X/S o solo su PC?

Quando esce Sons of the Forest? Il gioco (uno dei più attesi di questo inizio 2023) sarà disponibile dal 23 febbraio su PC in Accesso Anticipato, sono in molti però a chiedersi se Sons of the Forest uscirà anche su console oppure no.

Al momento purtroppo la risposta è negativa, il team di sviluppo ha confermato di non avere piani allo stato attuale per portare il gioco su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S o Nintendo Switch, in generale lo studio vuole concentrarsi sulla versione Windows e solo dopo che questa uscirà dalla fase Early Access verranno presi in considerazione eventuali porting su piattaforme diverse.

Nel frattempo sono stati pubblicati i requisiti PC di Sons of the Forest, ecco che tipo di configurazione vi servirà per giocare al meglio:

Requisiti Minimi

Sistema operativo Windows 10 64-bit

Processore Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X

12 GB RAM

Scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB VRAM o AMD Radeon RX 570 4GB VRAM

DirectX versione 11

20 GB di spazio disponibile su disco

Requisiti Raccomandati

Sistema operativo Windows 10 64-bit

Processore Intel Core i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600X

16 GB di RAM

Scheda video NVIDIA GeForce 1080 Ti/AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX versione 11

20 GB di spazio disponibile su disco, unità SSD consigliata

Non ci resta dunque che attendere il 23 febbraio per poter scaricare Sons of the Forest e mettere le mani su uno dei videogiochi più chiacchierati degli ultimi mesi.