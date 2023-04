Sons of the Forest si espande: novità 'elettrizzanti' con la Patch 3

Grandi novità dall'isola dei cannibali di Sons of the Forest. La versione Early Access del survival horror di Endnight ha da poco ottenuto la Patch 3, un aggiornamento che porta in dote numerose aggiunte, tante ottimizzazioni e delle 'elettrizzanti' migliorie al gameplay.

Il lungo elenco di interventi compiuti dalla software house canadese con la Patch 3 parte dall'introduzione del Knight V, un monociclo elettrico che offre ai giocatori l'opportunità di sfuggire velocemente agli assalti dei cannibali e di spostarsi celermente tra le aree più remote dell'isola.

L'altra grande novità della Patch 3 di Sons of the Forest è rappresentata dall'ampliamento dell'inventario e del sistema di crafting con l'aggiunta dei pannelli solari, delle lampadine e dei cavi elettrici, il cui utilizzo ha lo spiacevole inconveniente di attirare le attenzioni dei nativi aumentando il numero e la ferocia delle ondate di cannibali.

Per controbilanciare questo 'malus', il team Endnight ha pensato di introdurre un visore notturno per consentire ai giocatori di esplorare la mappa open world di notte senza attirare le attenzioni delle creature del posto. Di particolare interesse è poi l'impegno profuso dagli autori canadesi nel rendere più realistico il sistema di smembramento dei cannibali e implementare, che ci crediate o meno, un motore fisico per simulare il galleggiamento dei 'baby-mostri' abbattuti in acqua.

A chi ci segue, ricordiamo che la precedente patch di Sons of the Forest ha aggiunto una caverna, un nuovo boss e migliorie alla storia.