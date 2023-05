Sons of the Forest si evolve: a lezione di chitarra tra i cannibali con la Patch 5!

Non bastasse l'Action Cam di Sons of the Forest introdotta con la Patch 4, il nuovo survival horror degli studi Endnight si evolve ancora una volta con un aggiornamento, il quinto dal lancio della versione Early Access, che porta in dote davvero tante migliorie, ottimizzazioni e sorprese.

Gli esploratori dell'isola infestata dai cannibali saranno felici di sapere che la Patch 5 introduce un sistema avanzato di cottura dei cibi in pentola, l'opzione per la ricrescita degli alberi abbattuti, la possibilità di strimpellare la chitarra e una nuova area della baia.

Tra le migliorie ambientali apportate da Endnight è poi impossibile non citare l'aggiunta di ben 79 nuovi stagni e 34 laghetti, con tanto di barche a vela spiaggiate e numerosi oggetti inediti da raccogliere per rendere ancora più interessanti le dinamiche di crafting su cui si basa la realizzazione degli equipaggiamenti e delle basi di Sons of the Forest.

Sempre con la Patch 5 assistiamo all'aggiunta di due filmati inediti che fanno luce sugli eventi della storia, di un nuovo capo di abbigliamento e di comandi originali per dare a Kevin la possibilità di ripristinare le trappole, essiccare il pesce e riempire le rastrelliere di tronchi.

Spazio anche a numerose migliorie all'IA dei cannibali e a tanti altri interventi per la 'qualità di vita' dei giocatori: in calce alla notizia trovate il link al post condiviso da Endnight su Steam con tutte le novità della Patch 5, ma prima vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Sons of the Forest e la sopravvivenza sull'isola dei cannibali.