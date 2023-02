Sons of the Forest è su Game Pass al lancio oppure no?

L'uscita in Accesso Anticipato di Sons of the Forest è ormai imminente: il survival horror in prima persona di Endnight Games sarà disponibile su PC a partire dal 23 febbraio 2023, pronto a regalare nuovi orrori ed emozioni a tutti i fan del gioco precedente, The Forest.

Sebbene per ora solo in Early Access, l'uscita dell'opera a base di cannibali distribuita da Newnight è fortemente attesa: Sons of the Forest è divenuto il gioco più desiderato su Steam, superando persino produzioni molto attese come Starfield e Hollow Knight Silksong. E con così tanti giocatori interessati, molti potrebbero essere curiosi di sapere se Sons of the Forest sarà subito su PC Game Pass al lancio oppure no.

La risposta è negativa: l'horror di Endnight Games non sbarcherà all'interno del servizio in abbonamento Microsoft per PC e pertanto per giocarci bisognerà accedere ai tradizionali metodi di distribuzione. Come al solito non è da escludere che un domani il gioco possa sbarcare all'interno del Game Pass, magari nella sua versione completa non appena pronta, tuttavia per il momento non bisogna aspettarsi nulla di simile nel breve periodo.

Oltre alla versione PC, scopriamo inoltre se Sons of the Forest arriverà anche su PlayStation e Xbox o se invece è da intendersi come esclusiva assoluta.