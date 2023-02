Sons of the Forest guida: ecco un trucco per duplicare gli oggetti, anche le munizioni

Se avete fatto un giro nell'Accesso Anticipato di Sons of the Forest, disponibile su Steam da qualche giorno, vi sarete sicuramente resi conto di quanto sia difficile sopravvivere sull'isola popolata da cannibali e creature deformi pronte ad eliminarvi alla prima esitazione. A tal proposito, vi spieghiamo un trucco utile per ottenere più risorse.

Se siete disperati e avete raggiunto una fase di stallo per via della carenza di risorse utili per la sopravvivenza, sappiate che esiste un semplice trucchetto che permette di duplicare buona parte delle risorse e affrontare così ogni minaccia senza alcun timore. Stiamo parlando di una particolare meccanica di gioco che può essere sfruttata ripetutamente per moltiplicare gli oggetti in alcune aree dell'isola e che, se utilizzato nel modo giusto, può fare la differenza. Per qualche ragione attualmente sconosciuta (c'è chi ritiene si tratti di un bug e chi pensa sia una meccanica voluta dagli stessi sviluppatori per consentire la sopravvivenza a lungo termine), tornare al menu principale o chiudere l'applicazione fa sì che tutti i contenitori di loot e altre risorse riappaiano come per magia.

Se volete trarre il massimo da questo barbatrucco, dovreste utilizzarlo in luoghi specifici, poiché sfruttare la ricomparsa del loot negli accampamenti abbandonati non è tanto conveniente. Il nostro consiglio è quello di piazzare una tenda in prossimità del luogo dello schianto dell'elicottero, raccogliere tutti gli oggetti che si trovano nelle cassette nere/rosse/gialle e poi salvare: a questo punto tornate al menu principale e ricaricate per raccogliere nuovamente tutto il loot e ripetere il procedimento. Farmare risorse qui consente di avere tantissime razioni militari e granate con cui mettere fuori gioco le creature più insidiose all'interno delle caverne, senza contare i proiettili per pistola stordente, pistola e shotgun.

Un altro luogo perfetto per tale sistema è la stanzetta in cui si nasconde la stampante 3D, nella quale vi è sempre un letto in cui salvare i progressi. Visto che in queste stanze si trovano sempre materiali per la stampa e risorse preziose per il crafting, potrebbe essere una buona idea quella di duplicare tutti gli oggetti. Così facendo, potrete duplicare le frecce di carbonio per l'arco e la resina per la stampante, utilissima per chi vuole costruirsi un'intera armatura di tessuto tecnico.

Prima che corriate a testare questo trucchetto, vi suggeriamo anche di dare un'occhiata alla nostra guida con i 10 consigli su come sopravvivere sull'isola di Sons of the Forest. Potrebbe inoltre tornarvi utile la guida su come trovare ogni singola arma nell'Early Access di Sons of the Forest.