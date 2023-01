Sons of the Forest: l'IA avanzata di nemici e compagni nel nuovo video

In ragione dell'ultimo rinvio di Sons of the Forest manca poco più di un mese al lancio di questo interessante survival horror, e così i ragazzi degli studi Endnight si riaffacciano online per mostrare un nuovo video gameplay ricco di dettagli inediti sul sistema deputato a gestire l'IA di nemici e compagni.

Ai microfoni di IGN.com, gli sviluppatori confermano che il sequel dell'ottimo survival horror The Forest vanterà degli avversari dall'intelligenza artificiale sensibilmente più evoluta e, per la prima volta nella serie, dei compagni di squadra che aiuteranno il nostro alter-ego a sopravvivere agli abomini dediti al cannibalismo che infestano la mappa open world.

La 'vocazione collaborativa' dell'IA dei compagni gli permetterà anche di partecipare alla raccolta delle risorse e alla costruzione delle strutture difensive, due aspetti fondamentali dell'esperienza di gioco e delle dinamiche narrative che si verranno a creare nel corso dell'avventura.

La sopravvivenza del nostro personaggio passerà quindi per il reclutamento di questi alleati ma non ne rappresenterà il punto focale del gameplay e della trama, come sottolineano gli stessi studi Endnight ribadendo che la collaborazione con queste IA amichevoli sarà totalmente facoltativa.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo video gameplay che trovate in cima alla notizia, non prima però di ricordarvi che il lancio di Sons of the Forest è previsto per il 23 febbraio su PC e successivamente su console PlayStation e Xbox.