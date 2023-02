Sons of the Forest: lancio da record su Steam, boom di spettatori anche su Twitch

Qualche giorno fa vi abbiamo svelato che Sons of the Forest era il gioco più desiderato su Steam e, effettivamente, al debutto dell'Accesso Anticipato sul client Valve è stato registrato un picco notevole di utenti connessi.

Almeno per il momento, il survival horror targato Endnight Games si è aggiudicato il titolo di secondo miglior lancio del 2023 su Steam grazie ad un picco di 350.105 di utenti contemporaneamente connessi ai server. Come potete intuire, si tratta di un periodo iniziale di tutto rispetto per il titolo, atteso a lungo dai fan del primo The Forest.

Come se non bastasse, un successo del genere in termini di vendite è stato accompagnato anche da una più che discreta popolarità su Twitch: sulla piattaforma di streaming targata Amazon, infatti, il gioco sta occupando a momenti alterni la prima e la seconda posizione delle categorie più viste, superando senza troppi problemi Grand Theft Auto V, Fortnite, Valorant e League of Legends. Stando al database di Steam, il picco di spettatori su Twitch è stato di 777.579 e non escludiamo che nei prossimi giorni possa essere nuovamente superato.

In attesa di potervi parlare più nello specifico del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sulla mappa di Sons of the Forest.