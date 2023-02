Sons of the Forest: quanto è grande la mappa del survival horror?

In attesa che Sons of the Forest raggiunga Steam in Accesso Anticipato, scopriamo tutti i dettagli sulla mappa, che sarà molto più estesa rispetto a quella del suo predecessore.

Il nuovo capitolo del survival horror che ha conquistato tutti i giocatori PC e console proporrà infatti un mondo di gioco le cui dimensioni saranno ben quattro volte superiori a quello di The Forest. Come potete intuire, quindi, l'estensione dell'isola sulla quale ci ritroveremo a sopravvivere è parecchio generosa. Sembrerebbe inoltre che non si debba considerare solo la superficie dell'isola, ma anche le sue aree segrete che ci condurranno nei sotterranei della mappa, che andranno ad ampliare ulteriormente la sua estensione con caverne naturali e bunker. Non dovrebbe nemmeno mancare la varietà per quello che riguarda i biomi: già negli ultimi trailer possiamo notare la presenza di aree più aride ed altre più verdeggianti, senza contare quelle in cui dominano formazioni rocciose. Anche la densità della vegetazione sarà maggiore rispetto al precedente capitolo, con un numero di alberi più elevato e numerosi materiali naturali da reperire ed utilizzare nel crafting.

Un altro aspetto che caratterizzerà l'esperienza di Sons of the Forest e contribuirà a rendere la mappa più varia sarà il passaggio delle stagioni, che apporterà modifiche visive alle aree di gioco ed influirà persino sul gameplay, visto che i momenti con le temperature più rigide richiederanno maggiore attenzione al fattore sopravvivenza.

Aspettando l'uscita del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare i requisiti dell'Early Access di Sons of the Forest su Steam.