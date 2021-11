Sons of the Forest:il nuovo, disturbante video gameplay svela la data d'uscita dell'horror

Il team di sviluppo di Endnight confeziona un nuovo, disturbante video gameplay di Sons of the Forest che svela la data di lancio ufficiale della loro prossima esperienza survival horror con grafica iperrealistica.

Con questo trailer, la software house indipendente si riallaccia all'esperienza a tinte oscure che ha caratterizzato il capitolo precedente di questa IP per prepararci alla loro prossima avventura sandbox.

A giudicare dalle scene di gameplay mostrateci, il sequel di The Forest dovrebbe vantare un canovaccio narrativo decisamente più strutturato, con tante missioni lineare da completare per mettere a frutto l'esperienza maturata nelle attività open world basate, come sempre, sulle dinamiche survival e sul reperimento delle risorse per creare avamposti, armi e oggetti consumabili. Il tutto, nella cornice di una giungla infestata di cannibali e di creature deformi.

Il nuovo trailer fissa la data di commercializzazione di Sons of the Forest per il 20 maggio del 2022 su PC. Come specificato nei mesi scorsi dagli stessi autori di Endnight, il sequel di The Forest approderà in futuro anche su console, ma non sappiamo se in esclusiva nextgen su PlayStation 5 e Xbox Series X/S o in una versione crossgen che comprenda sia PS4 che Xbox One.