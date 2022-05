Sons of the Forest, la pagina Steam è online: confermata l'uscita a ottobre 2022

Attraverso i propri canali social, i ragazzi di Endnight Games hanno annunciato l'apertura della pagina Steam del promettente gioco di sopravvivenza Sons of the Forest, seguito del noto The Forest.

Il debutto sul negozio digitale di Valve funge anche da rassicurazione sulla finestra di lancio di Sons of the Forest, che risulta essere confermata per il mese di ottobre 2022. Il gioco, ricordiamo, era inizialmente previsto per l'attuale mese di maggio, prima di subire un rinvio dettato dall'arretratezza dello stato dei lavori. I requisiti di sistema minimi e consigliati non sono ancora noti, in compenso la pagina Steam offre una serie di screenshot in alta risoluzione (che abbiamo anche raccolto in calce a questa notizia) e menziona la sola lingua inglese tra quelle supportate. Potrebbe tuttavia trattarsi di un'informazione provvisoria, poiché il primo episodio era stato adattato nei testi in ben 16 idiomi, incluso quello italiano. Consultate la pagina Steam di Sons of the Forest se volete aggiungerlo alla lista dei desideri.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ricordiamo che il seguito di The Forest è atteso solamente su PC. Ad oggi, non sono ancora state confermate delle versioni per PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più, guardate la nostra Video Anteprima di Sons of the Forest.