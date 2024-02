Sons of the Forest: paura e delirio nel trailer sulle novità della versione 1.0

In vista del lancio della versione 1.0 di Sons of the Forest, e della conseguente chiusura dell'attuale fase in Accesso Anticipato, gli studi Endnight pubblicano un video che illustra alcune delle novità ludiche, narrative e contenutistiche previste per questa apprezzata esperienza survival horror.

Una delle tante sorprese previste per gli esploratori della violenta dimensione open world del sequel di The Forest è rappresentata dall'arrivo di Shawn Ashmore: l'attore canadese famoso per la sua interpretazione in X-Men come Uomo di Ghiaccio presterà la propria voce al personaggio di Timmy, che nella versione 1.0 acquisirà maggiore spessore all'interno del canovaccio narrativo steso dal team di Endnight per raccontare le disavventure del nostro alter-ego.

Con la chiusura dell'Early Access assisteremo anche all'introduzione di numerosi elementi inediti nel già stratificato tessuto dell'esperienza survival di Sons of the Forest, dall'aggiunta di nuovi equipaggiamenti alla possibilità di costruire ulteriori strumenti e strutture modulari per creare accampamenti e fortificazioni. Il tutto, sullo sfondo di un'odissea thrilling in costante mutamento tra invasioni di cannibali mutanti, eventi atmosferici imprevisti e necessità da soddisfare per sopravvivere in una natura spietata.

La versione 1.0 di Sons of the Forest sarà disponibile dal 22 febbraio su PC. In attesa di conoscere i piani di Endnight riguardanti l'eventuale approdo del titolo su PS5 e Xbox Series X|S, vi lasciamo al nuovo video e, qualora ve lo foste perso, al nostro speciale sui migliori videogiochi survival del 2023.