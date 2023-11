Sons of the Forest, svelata la data d'uscita dall'Early Access: Shawn Ashmore nel cast!

Ci siamo quasi: mentre si apprestano ad entrare nella fase finale dello sviluppo, i ragazzi di Endnight hanno svelato la data di lancio della versione 1.0 di Sons of the Forest, oltre che un nuovo illustre membro del cast.

Con un comunicato ufficiale affidato alla comunità di Steam, Endnight Gaming ha annunciato che la Versione 1.0 di Sons of the Forest sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2024, mettendo definitivamente fine all'Accesso Anticipato che ha preso il via il 23 febbraio 2023 e festeggiando nel migliore dei modi il primo compleanno del gioco.

Contestualmente, il team di sviluppo ha anche annunciato che Shawn Ashmore, attore canadese famoso per aver interpretato Uomo Ghiaccio in X-Men e già noto ai videogiocatori per la parte di Jack Joyce in Quantum Break, si è unito al cast di Sons of the Forest per dare voce al personaggio di Timmy, che nella Versione 1.0 otterrà maggiore spazio e vedrà la sua storia ulteriormente approfondita.

Nel ringraziare tutti i giocatori che hanno partecipato all'Early Access e contribuito allo sviluppo di Sons of the Forest, gli sviluppatori hanno anche avvisato che domani 30 novembre verrà pubblicata l'ultima patch della versione in Accesso Anticipato. Qualora dovessero rivelarsi necessari, da qui al lancio della Versione 1.0 pubblicheranno solo hotfix d'emergenza. La riallocazione delle risorse è indispensabile per poter garantire un lancio il più possibile esente da problemi.