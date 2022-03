Sons of the Forest ancora rinviato: l'uscita a maggio 'era troppo ambiziosa', per Endnight

L'inquietante survival horror Sons of the Forest non uscirà più a maggio: a confermare il rinvio dell'esperienza a tinte oscure sono gli stessi ragazzi di Endnight Games con un post in cui affermano di aver sottostimato i tempi richiesti per ultimare lo sviluppo del titolo.

Nel rivolgersi direttamente ai loro fan su Twitter, gli autori della software house canadese spiegano che "in queste ultime settimane ci siamo resi conto che la nostra data di lancio per Sons of the Forest, fissata per maggio 2022, sarebbe stata eccessivamente ambiziosa. Per poter essere in grado di concretizzare la nostra visione nextgen di un videogioco survival, abbiamo deciso di spostare l'uscita a ottobre 2022".

I cinque mesi di sviluppo supplementari guadagnati da Endnight prendendo questa difficile decisione serviranno al team di Vancouver per confezionare un'esperienza survival che, a loro giudizio, sarà davvero avveniristica e immersiva. Per indorare l'amara pillola del posticipo a ottobre 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, gli autori di Sons of the Forest hanno pubblicato una breve clip che mostra alcune delle attività da svolgere nella dimensione horror del loro titolo di sopravvivenza, con tanto di sessioni di pesca, attacchi di cannibali e test di tiro con l'arco.