Sons Of The Forest: il sequel di The Forest si mostra in nuovo trailer

Presentato durante l'edizione 2019 dei The Game Awards, Sons of the Forest è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer. Il seguito dell'apprezzato survival horror The Forest arriverà su PC e console nel corso del 2021.

Il nuovo filmato pubblicato da Endnight Games mette i mostra alcuni degli aspetti che i giocatori si troveranno ad affrontare in Sons of the Forest: le sequenze prettamente riservate alla componente survival come la raccolta di vari materiali, la preparazione della propria base, l'esplorazione e la ricerca di oggetti, si alternano a scene di combattimento con armi da fuoco contro inquietanti mostri (uno dei quali dotato di una "particolare dentatura"). Non mancano poi sessioni dedicate ai misteri nascosti nella foresta e parti legata alla trama di gioco: nel video infatti compare una strana costruzione moderna che sembra farsi largo tra le ambientazioni selvagge. Da notare poi il salto qualitativo che mette in risalto un rinnovato comparto grafico.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Sons of the Forest, originariamente previsto per quest'anno, dovrebbe uscire nel corso del 2021 su PC, PS4, Xbox One e sulle nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X|S.