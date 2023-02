Sons of the Forest è un successo: oltre 2 milioni di copie vendute in 24 ore

Mentre l'utenza Steam di Sons of the Forest continua a crescere, gli sviluppatori e il publisher hanno pubblicato i primi dati commerciali relativi al titolo survival in prima persona.

Stando a quanto svelato su Twitter da Endnight Games, il gioco avrebbe venduto più di 2 milioni di copie in sole 24 ore dal debutto in early access, numeri davvero incoraggianti per gli sviluppatori. Di seguito, il comunicato ufficiale:

"Ciao a tutti. Grazie a coloro che si sono uniti a noi nel nostro viaggio Early Access in 'Sons Of The Forest' Abbiamo venduto oltre 2 milioni di copie nelle prime 24 ore e siamo molto eccitati per ciò che abbiamo in serbo per i giocatori nelle prossime settimane".



Per chi ancora non lo conoscesse, Sons of The Forest vi mette nei panni di un naufrago ritrovatosi da solo su di un'isola ricolma di cannibali. Diversamente dal suo predecessore, questo titolo include anche un companion di nome Kelvin, un ragazzo sordo che, grazie alla sua simpatia, è diventato in poco tempo uno degli NPC più apprezzati dalla community.

Nonostante l'aiuto di Kelvin, però, a volte può risultare difficile tenere testa ai cannibali. Per questo motivo, noi di Everyeye.it abbiamo preparato una piccola guida con i 10 migliori trucchi per sopravvivere in Sons of the Forest.