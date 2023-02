Sons of the Forest supera Starfield e Hollow Knight Silksong: è il più desiderato su Steam

A pochi giorni dal debutto dell'Early Access di Sons of the Forest, il peculiare survival horror si è aggiudicato la prima posizione nella classifica dei videogiochi di prossima uscita più aggiunti alla lista dei desideri di Steam.

Il titolo in questione è riuscito nella difficilissima impresa di superare produzioni parecchio desiderate dai videogiocatori di tutto il mondo: basta osservare la classifica per vedere come Sons of the Forest sia stato aggiunto all'elenco più volte di Starfield e Hollow Knight Silksong, probabilmente due dei titoli più attesi fra quelli in arrivo nel corso dell'anno.

Ecco di seguito la top 20 dei giochi più desiderati al momento su SteamDB:

Sons Of The Forest Starfield Party Animals Hollow Knight: Silksong Dark and Darker Manor Lords S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Frostpunk 2 7 ARK 2 Atomic Heart Kerbal Space Program 2 The Last of Us Part I Hades II Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Company of Heroes 3 PAYDAY 3 Nightingale Palworld Wo Long: Fallen Dynasty Resident Evil 4

In attesa di poter provare il gioco, vi ricordiamo che la sua uscita non è stata posticipata, ma gli sviluppatori hanno deciso di lanciare Sons of the Forest in Accesso Anticipato per avere del tempo extra utile all'aggiunta di ulteriori contenuti.