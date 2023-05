Sons of the Forest: il survival horror diventa ancora più spietato con la Patch 6

Concluse le lezioni di chitarra tra i cannibali di Sons of the Forest, per gli studi Endnight è tempo di rendere ancora più spietata l'esperienza survival horror offerta dalla versione Early Access del sequel di The Forest. Eccovi tutte le novità della Patch 6 appena approdata su Steam.

L'aggiornamento di fine maggio di Sons of the Forest porta in dote tante migliorie, aggiunte e ottimizzazioni, con interventi che riguardano principalmente le dinamiche survival e il livello di difficoltà.

La sorpresa più interessante della Patch 6 consiste nell'aggiunta di una modalità hardcore pensata per gli appassionati di videogiochi survival, attivando la quale è possibile sperimentare un gameplay decisamente più impegnativo che obbliga gli utenti a ponderare con estrema attenzione ogni singola mossa compiuta. La nuova modalità hardcore rende decisamente più letali gli attacchi dei cannibali, impatta sui tempi di recupero della salute e riformula quasi ogni aspetto legato alla sopravvivenza.

Tra le migliorie apportate da Endnight troviamo anche l'introduzione degli utensili e delle strutture in pietra, una funzione richiesta a gran voce dalla community che ci consente, finalmente, di ampliare il crafting per fare spazio a tanti nuovi strumenti ed elementi architettonici da edificare sull'isola. Non meno importanti sono poi le aggiunte rappresentate dalle effigi personalizzate e dai tanti interventi compiuti dagli sviluppatori per risolvere i bug e bilanciare il gameplay.

Aprendo il link in calce alla notizia potete scorrere le note complete della Patch 6 appena lanciata su PC. Nel caso ve la foste persa, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Sons of the Forest e la sopravvivenza sull'isola dei cannibali.