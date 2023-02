Sons of the Forest: svelati i requisiti dell'Early Access su Steam

A distanza di qualche giorno dall'inaspettato annuncio a tema Sons of the Forest, che verrà lanciato in Accesso Anticipato su Steam onde evitare ulteriori posticipi, gli sviluppatori hanno confermato quelli che saranno i requisiti di sistema di questa prima versione del survival horror.

Ecco di seguito l'elenco completo dei requisiti di sistema della versione PC:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-8400 oppure AMD RYZEN 3 3300X

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1060 con 3GB di VRAM oppure AMD Radeon RX 570 con 4GB di VRAM

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 20 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i7-8700K oppure AMD Ryzen 5 3600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce 1080 Ti oppure AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 20 GB di spazio disponibile, meglio se su SSD

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile in Early Access su Steam dal prossimo 23 febbraio 2023 e già al lancio dovrebbe includere parecchi contenuti.

