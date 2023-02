Sons of the Forest: gli sviluppatori ci ripensano, verrà lanciato in early access

A distanza di qualche mese dall'inatteso rinvio di Sons of the Forest, il team di sviluppo dello spaventoso survival horror ha comunicato nel corso della serata che il progetto non arriverà immediatamente nella sua forma finale e che attraverserà prima una fase di accesso anticipato.

La dichiarazione è arrivata sulla pagina ufficiale di Sons of the Forest su Steam, dove la software house ha spiegato che alcune meccaniche di gioco sono così complesse da richiedere del tempo aggiuntivo affinché possano essere realizzate nella loro interezza. Non solo, pare che l'intenzione degli sviluppatori sia quella di ampliare ulteriormente il gioco con nuovi oggetti, meccaniche inedite e altri elementi che richiedono lavoro extra. Poiché una scelta del genere avrebbe portato ad un altro posticipo della data d'uscita, è stata presa la decisione di lanciare il gioco in early access su Steam il prossimo 23 febbraio 2023.

In questo modo, i giocatori potranno supportare l'azienda e al contempo iniziare a giocare con i contenuti che sono ormai pronti. Dopotutto anche The Forest, il primo capitolo della serie, arrivò sul mercato seguendo lo stesso modello di pubblicazione ed è diventato un successo anche grazie al contributo degli utenti attraverso i preziosi feedback, i quali hanno plasmato il survival horror nel corso del tempo.

Stando alle informazioni disponibili su Steam, la durata dell'early access sarà di circa 8 mesi e già al lancio sarà possibile giocare la modalità single player e la coop con supporto ad un massimo di 8 giocatori. Sembrerebbe inoltre che non vi sia alcuna intenzione di aumentare il prezzo al momento della pubblicazione della versione finale.

In attesa di poter mettere le mani sul gioco, vi ricordiamo che Sons of the Forest permetterà di giocare al fianco di compagni controllati da un'IA avanzata.