Sons of the Forest: tante novità in arrivo per companion, storia e crafting

Forti della partenza da urlo su Steam di Sons of the Forest, gli studi Endnight entrano nel merito delle migliorie previste con i prossimi aggiornamenti del survival horror, pur essendo ancora in Early Access, vanta già delle vendite da record sullo store digitale di Valve.

Nel corso dell'ultima sessione di domande e risposte tenuta da Endnight, i ragazzi della software house di Vancouver hanno tracciato il percorso di sviluppo che seguiranno da qui in avanti per irrobustire l'esperienza di gioco offerta dal sequel di The Forest.

Il primo e, forse, più importante aggiornamento promesso da Endnight riguarda i companion e la "complessità" delle loro azioni: gli sviluppatori canadesi riferiscono infatti di essere al lavoro su una IA più profonda che consentirà ai companion di svolgere compiti più complessi come la costruzione delle mura perimetrali della base, la realizzazione di palizzate e la riparazione degli elementi architettonici danneggiati dai mutanti dediti al cannibalismo.

Anche per quanto concerne la lore di Sons of the Forest, il team Endnight promette di arricchire l'esperienza ludica e narrativa aggiungendo nuovi filmati ed elementi che contribuiranno a rendere più immersiva la storia. Non meno importanti sono poi gli interventi che gli autori nordamericani contano di compiere per espandere il sistema di crafting, introdurre nuove creature e migliorare il gameplay da sperimentare nel free roaming. L'intenzione dichiarata di Endnight è quella di lanciare patch e update ogni due/quattro settimane, in modo tale da arricchire costantemente il titolo e intervenire con tempestività sui problemi segnalati dai partecipanti alla fase in Accesso Anticipato.

Nell'attesa di scoprire come si evolverà l'ultima fatica survival horror di Endnight, vi lasciamo in compagnia del resoconto della nostra prova con Sons of the Forest, sopravvivere sull'isola dei cannibali.