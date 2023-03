Sons of the Forest: il nuovo update gratis aggiunge il deltaplano, un boss e tanto altro

A pochi giorni dal debutto dell'Early Access di Sons of the Forest su Steam, il team di sviluppo ha già pubblicato un importante aggiornamento che amplia le possibilità offerte dal gioco in termini di gameplay.

Sorprendentemente, in così poco tempo gli sviluppatori hanno già pensato di introdurre nuovi gadget che favoriscono la navigazione e la sopravvivenza sull'isola popolata da cannibali ed altre mostruosità. Installando l'ultima versione del gioco, infatti, è possibile accedere ad un utilissimo deltaplano e ad un binocolo, con il quale scrutare gli accampamenti nemici prima di procedere con l'esplorazione. Come se non bastasse, è stato introdotto un nuovo boss a circa metà della storia e sono state aggiunte nuove possibilità al sistema di costruzione: oltre a poter edificare mura difensive, ora il protagonista può utilizzare un bastone di legno per bloccare temporaneamente una porta e guadagnare qualche secondo durante gli attacchi nemici. L'update gratuito aggiunge poi nuove animazioni per le uccisioni con colpo alla testa, piccoli elementi di storia sparsi in giro per la mappa e una gestione migliorata dei volatili, che ora hanno comportamenti più realistici. Ad aumentare la difficoltà ci pensano invece il nerf del fucile a pompa e il cooldown per il riposo, che obbligherà i giocatori ad attendere fra un pisolino e l'altro.

Ovviamente la patch interviene anche su tanti altri aspetti della produzione ancora in sviluppo e sistema numerosi bug riscontrati dagli utenti in questi primi giorni dall'uscita. Chiunque volesse saperne di più, può dare uno sguardo al changelog ufficiale pubblicato su Steam.

In attesa di scoprire quali saranno le prossime novità, vi rimandiamo al nostro provato dell'Early Access di Sons of the Forest.