Sons of the Forest: col nuovo update non vi ciberete più di carne umana per sbaglio

A pochi giorni dalla pubblicazione della versione in Accesso Anticipato di Sons of the Forest, gli sviluppatori hanno già distribuito il terzo aggiornamento, il quale interviene su alcuni bug riscontrati dai giocatori del survival horror.

Come si può leggere sulle pagine di Steam, l'hotfix 3 dell'Early Access di Sons of the Forest va a sistemare un fastidioso problema sopraggiunto in seguito all'implementazione dell'inventario rapido. L'hotfix 2 ha infatti aggiunto la possibilità di assegnare 10 oggetti ai numeri della tastiera così da richiamarli subito, ma nel caso in cui qualcuno avesse assegnato un arto amputato di cannibale ad uno dei tasti, tale azione avrebbe fatto sì che il protagonista lo mangiasse e non lo impugnasse. Questa azione involontaria non sarà più possibile per coloro i quali aggiorneranno il titolo all'ultima versione. L'update in questione va a risolvere anche tre piccoli bug relativi sempre al sistema di hotkeys, che probabilmente richiede ancora del lavoro extra per funzionare al meglio.

