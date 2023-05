Sony ha 10 giochi live in sviluppo per PS5 e PC, Hulst parla di varietà e generi

GamesIndustry ha intervistato Hermen Hulst (responsabile dei PlayStation Studios) oltre ad alcuni sviluppatori degli studi Firewalk e Probably Monsters, attualmente al lavoro su giochi live per tutte le principali piattaforme PlayStation.

Attualmente, conferma Hulst, ci sono dieci progetti live in sviluppo negli studi di PlayStation, il focus tuttavia sarà incentrato sulla varietà. Hermen Hulst è stato chiaro a riguardo.

"Al momento il mercato è incredibilmente competitivo, sopratutto se parliamo di giochi che richiedono ai giocatori di spendere tanto tempo. Noi vogliamo offrire giochi live di alta qualità senza fossilizzarci su un solo genere o un solo modello di business. Siamo impegnati su molti tipi di giochi spaziando su generi diversi, con opzioni di monetizzazione diverse e giochi pensati per varie fasce di pubblico. Sicuramente, sono giochi con mondi e storie che piaceranno ai giocatori PlayStation."

Sony non intende quindi (solo?) creare l'ennesimo Battle Royale fotocopia o il solito MMO ma vuole andare oltre spaziando tra generi e contenuti. Inoltre, viene confermato che i giochi in questione usciranno sia su PlayStation 5 e PC, seguendo la nuova filosofia di Sony che vede l'azienda investire sempre di più sul mercato PC con i giochi PlayStation.

Ad oggi, l'unico gioco live confermato in sviluppo resta The Last of Us Multiplayer di Naughty Dog mentre in passato si è rumoreggiato di un gioco multiplayer Horizon realizzato in collaborazione con NCSoft