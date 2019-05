Sony: 94 milioni di utenti attivi su PSN, 36 milioni abbonati a PS Plus

In occasione dell'ultima conferenza con gli investitori che ci ha regalato delle nuove informazioni su PS5, le alte sfere di Sony hanno celebrato con gli azionisti del colosso tecnologico giapponese lo straordinario successo del PSN snocciolando i dati riguardanti gli utenti attivi e gli abbonati a PS Plus.

Nel corso del Sony IR Day 2019, l'amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha spiegato che, in base agli ultimi rilevamenti effettuati, PlayStation Network può contare su ben 94 milioni di utenti attivi, il 90% dei quali si è collegato ai server del PSN negli ultimi 12 mesi.

A rendere ancor più solida la divisione PlayStation di Sony ci pensano anche gli oltre 36 milioni di abbonati a PS Plus rilevati alla fine di marzo, un numero che testimonia l'incredibile livello di coinvolgimento degli acquirenti di console Sony e la loro propensione a investire il proprio tempo (e denaro) in titoli da fruire su PS Vita, PlayStation 4 e, tra non molto, PS5.

Sempre durante la riunione con gli azionisti che ha concluso l'anno fiscale 2018-2019 di Sony, il CEO di SIE ha riferito che gli utenti che si collegano a PlayStation Network investono in media 700 dollari all'anno in contenuti, siano essi rappresentati da videogiochi fisici, abbonamenti o giochi in download digitale su PS Store. Non c'è da sorprendersi, quindi, se nel corso dell'ultimo anno gli utenti che si sono serviti del PlayStation Store hanno speso oltre 20 miliardi di dollari, una cifra che risulta essere superiore persino alle entrate totali generate da Nintendo durante gli ultimi 12 mesi. Anche per questo, Jim Ryan ribadisce che PS4 continuerà ad essere supportata ancora a lungo dopo il lancio di PS5.