Sony accusa Microsoft: l'avrebbe costretta a censurare dei dettagli sull'affare COD

Continua la battaglia tra Sony e Microsoft, con la prima fermamente intenzionata a bloccare l'acquisizione di Activision-Blizzard-King da parte della seconda. Un recente documento inviato dalla compagnia giapponese alla CMA, l'autorità anti-trust del Regno Unito, ha infiammato ulteriormente gli animi, poiché contiene numerosi passaggi censurati.

Facciamo prima un doveroso ripasso. Nelle scorse settimane Microsoft ha proposto a diversi platform holder un accordo che garantirebbe la pubblicazione di Call of Duty sulle loro piattaforme per almeno dieci anni. Nintendo ha accettato di buon grado; Valve ha rifiutato, reputando l'accordo superfluo (secondo Gabe Newell, Microsoft ha sempre mantenuto la parola data e ha tutto l'interesse a pubblicare Call of Duty dove lo desiderano i giocatori, Steam incluso); NVIDIA ha accettato un accordo un po' diverso, che prevede la pubblicazione di più giochi di Xbox e Activision su GeForce Now, Call of Duty incluso; Sony ha rigettato al mittente tutte le proposte, ma con motivazioni ben diverse da quelle di Valve.

Nel recente documento spedito alla Commission and Market Authority del Regno Unito, Sony ha motivato il suo rifiuto spiegando che Microsoft avrebbe già infranto due promesse in passato. Si è inoltre mostrata preoccupata dalla prospettiva di ricevere delle versioni buggate di Call of Duty qualora dovesse andare in porto l'acquisizione di Activision Blizzard. Parole che non sono piaciute a Lulu Cheng Meservey, un'esecutiva di Activision, secondo la quale a Sony non interesserebbe nessuna proposta di Microsoft, per quanto golose possano essere, poiché il suo unico obiettivo sarebbe quello di far saltare l'acquisizione.

Veniamo infine alla censura. A molti non sono sfuggiti i numerosi passaggi oscurati presenti nel documento, giudicati molto sospetti. Possono essere facilmente trovati nelle pagine 5, 6, 7, 9, 10 e 11 del file pubblico. Sony ha dunque voluto fare chiarezza facendo notare che le censure sono state applicate per volere di Microsoft.

Come riporta Stephen Totilo di Axios, un rappresentate di Sony ha riferito: "Le informazioni riguardanti i termini di un'offerta proposta da Microsoft per garantire la pubblicazione dei futuri Call of Duty su PlayStation sono state oscurate per volere di Microsoft. Crediamo che la loro attuale offerta possa danneggiare irrimediabilmente la competizione e l'innovazione nell'industria". L'impressione è che questa battaglia sia ben lungi dal potersi definire conclusa.