Sony acquisirà nuovi studi ed espanderà i team interni in vista di PS5

Continuano ad arrivare notizie dal Sony IR Day, la conferenza dedicata agli investitori che si è tenuta nelle scorse ore a Tokyo. In questa occasione la compagnia ha confermato il proprio impegno legato ai giochi first party, confermando maggiori investimenti in tal senso.

I giochi first party sono e resteranno un importante tassello dell'offerta PlayStation, per questo la casa giapponese ha intenzione di continuare a seguire questo percorso, attraverso due diversi piani: rafforzamento e ampliamenti dei team interni e acquisizione di studi e software house già affermate.

Non è chiaro se Sony abbia già dei team di terze parti nel mirino, l'ultima vera acquisizione di Sony Interactive Entertainment è quella di Sucker Punch Productions nel 2011, team noto per le serie Sly Raccoon e inFAMOUS, attualmente al lavoro su Ghost of Tsushima.

Di oggi i rumor che vorrebbero Microsoft pronta ad acquisire altri tre studi: Asobo Studio (autori di A Plague Tale Innocence), IO Interactive (proprietari del franchise Hitman) e Relic Entertainment, impegnati su Age of Empires 4.