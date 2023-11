Sony Interactive Entertainment compra iSIZE, società specializzata nel Deep Learning video

Mentre in rete si discute delle grandi acquisizioni di Sony nel 2024 previste dagli analisti, la divisione Interactive Entertainment del colosso tecnologico giapponese accoglie nella propria famiglia di sussidiarie la società britannica iSIZE.

L'ingrezzo di iSIZE nei PlayStation Studios consente alle divisioni videoludiche di Sony di attingere alla grande esperienza maturata dai programmatori di questa azienda inglese specializzatasi nel Deep Learning applicato alla distribuzione di contenuti video.

Nella nota che accompagna l'acquisizione di iSIZE, Sony Interactive Entertainment sottolinea come "l'ingresso di iSIZE offre a SIE una significativa esperienza nelle applicazioni più avanzate di apprendimento automatico per l'elaborazione video, un'esperienza che sarà particolarmente utile nei nostri sforzi di ricerca e sviluppo orientati all'evoluzione dei nostri servizi video e di streaming".

Fondata nel 2016, la londinese iSIZE ha saputo trarre vantaggio dalle ultime tecnologie di IA generativa e Deep Learning per contribuire alla realizzazione di encoder di nuova generazione che consentono ai video di poter essere trasmessi in streaming ad una qualità video elevata senza una perdita significativa di bitrate e dettagli. Con il recente ingresso dei giochi PS5 in Cloud Streaming su PS Plus Premium, non serve interrogare chissà quale IA generativa per intuire l'importanza di questa acquisizione nello sviluppo futuro delle tecnologie cloud e Deep Learning di Sony e, di riflesso, degli studi PlayStation.