Sony acquisisce Savage Game Studios: nuovo ingresso nei PlayStation Studios

Mentre cresce l'attenzione di Sony al mondo PC, i vertici di Sony non sembrano aver dimenticato la promessa di una ulteriore diversificazione della propria presenza sul mercato videoludico.

Sulla base di queste premesse, arriva ora a sorpresa l'annuncio di un nuovo ingresso nella famiglia dei PlayStation Studios. Sony ha infatti confermato ufficialmente di aver acquisito il team di Savage Game Studios, software house con sede in Finlandia e in Germania. Fondato nel 2020 da Michail Katkoff, Nadjim Adjir e Michael McManus, lo studio di sviluppo è specializzato nella realizzazione di giochi mobile, settore per il quale Sony ha più volte manifestato il proprio interesse nel corso degli ultimi anni.



Savage Game Studios fa il suo ingresso nel mondo Sony come componente di una nuova sezione operativa dei PS Studios: la PlayStation Studios Mobile Division. Come facilmente intuibile, quest'ultima si occuperà esclusivamente di produzioni mobile, legate sia a storiche IP Sony sia a nuove proprietà intellettuali. In occasione dell'annuncio dell'acquisizione, Savage Game Studios rende noto di essere già al momento al lavoro su di un titolo mobile ancora non annunciato. Al momento, è stato però già confermato che si tratterà di una produzione di livello AAA, appartenente al genere Action e dalla struttura live service.



Savage Game Studios è dunque l'ultimo ingresso nel team Sony, che nel luglio di quest'anno ha ufficializzato il completamento dell'acquisizione di Bungie.