Sony ha acquisito uno studio in vista di PS5, annuncio in arrivo secondo un noto insider

Stando a un presunto leak pubblicato dal noto insider Tidux, pare che Sony abbia acquisito un nuovo studio interno in vista di PlayStation 5. Di quale software house potrebbe trattarsi? Il messaggio di Tidux sembra contenere un indizio...

"La famiglia degli studi first party PlayStation è diventata un po' più grande", recita molto semplicemente il tweet pubblicato dall'insider Tidux. Messaggio che lascia pochi dubbi: se il leak dovesse rivelarsi vero, significa che Sony avrebbe appena acquisito un nuovo studio da aggiungere ai propri team first party, naturalmente con l'obiettivo di sfornare nuove esclusive in vista di PlayStation 5.

Il messaggio originale di Tidux, inoltre, contiene a sua volta un altro indizio che inevitabilmente si perde nella traduzione. Nel tweet in lingua inglese si legge infatti "Playstations first party family just got a "bit" bigger", con quel "bit" non a caso messo tra virgolette.

Forse Tidux vuole suggerirci che Sony ha acquisito un piccolo studio che contiene la parola "bit" nel suo nome? In tal caso, tra le prime software house a venire in mente troviamo gli 11 bit Studios di This of War of Mine, Frostpunk e Children of Morta, oppure gli 17-bit studios di Galak-Z. Diversamente, dovesse trattarsi di una grossa operazione, ricordiamo che negli ultimi giorni è apparso un eclatante rumor che vorrebbe l'acquisizione di ZeniMax e Bethesda da parte di Sony.

Dal momento che si tratta solo di un leak senza conferme ufficiali, tuttavia, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori informazioni in merito. Nel frattempo segnaliamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale sugli studi first party di Sony attualmente attivi in vista di PS5.