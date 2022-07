Sony ha acquisito Square Enix China? Sembra proprio di no!

A brevissima distanza dalla pubblicazione delle dichiarazioni di Stephane D'Astous, fondatore di Eidos Montréal, in merito alla presunta volontà di Sony di acquisire Square Enix, spunta un aggiornamento direttamente dalla Repubblica Popolare Cinese.

Stando a quanto riportato dal portale cinese Iyiou, specializzato in report di natura finanziaria, Sony avrebbe infatti acquisito Square Enix China. L'operazione sarebbe stata attuata con un investimento pari a circa 200 milioni di Yuan, corrispondenti ad un totale di poco inferiore ai 30 milioni di euro, stando al tasso di cambio al momento in vigore tra la valuta europea e quella cinese. La divisione cinese di Square Enix conterebbe al suo interno tra i 100 e i 300 dipendenti, a seconda delle stime prese in considerazione.

La notizia, come detto, è rimbalzata sino al Vecchio Continente tramite le pagine del portale finanziario Iyiou, ma per il momento non vi sono ulteriori conferme relative alla precisa natura della transazione. In particolare, né Sony né Square Enix hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Una circostanza piuttosto strana, che ci spinge a valutare la situazione con cautela. In questo frangente, riteniamo dunque opportuno attendere maggiori informazioni da canali ufficiali, prima di procedere con valutazioni più specifiche sulle possibili conseguenze della citata operazione finanziaria.



AGGIORNAMENTO: Come precedentemente suggerito, un'interpretazione cauta dell'indiscrezione si rivela doverosa. Da Daniel Ahmad, noto analista finanziario specializzato nel mercato orientale, arriva infatti una smentita della fonte cinese citata. Sino a prova contraria, tale circostanza, unita all'assenza di comunicazioni da Sony e Square Enix, conferma la non attendibilità dello scoop giunto da Oriente.