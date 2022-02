Sony, l'acquisizione di Bungie è legata a PlayStation Spartacus: l'analisi di Schreier

Sony ha accolto Bungie nei PlayStation Studios e l'acquisizione effettuata dal colosso nipponico sta facendo molto discutere gli appassionati videoludici, dal momento che la compagnia di Destiny rimarrà una sussidiaria indipendente e potrà pubblicare i suoi futuri videogiochi ovunque vorrà.

A fornire un interessante punto di vista sulla questione è Jason Schreier, noto giornalista presso Bloomberg e insider dell'industria videoludica. Stando a quanto riferito nel suo nuovo articolo, l'acquisizione di Bungie è legata a doppio filo con l'imminente lancio di Project Spartacus, il vociferato servizio omnicomprensivo con cui Sony proporrà i contenuti di PlayStation Now e PlayStation Plus.

Le indiscrezioni ci dicono che Spartacus sarà lanciato intorno alla stagione primaverile di quest'anno, e che includerà tre tipi di abbonamento, con cui gli utenti potranno accedere ad un vasto catalogo di giochi PlayStation e svariati bonus aggiuntivi. Questo sembrerebbe il contesto perfetto in cui inserire un gioco come Destiny, che sì offre l'accesso iniziale gratuito ma richiede l'acquisto separato per Season Pass ed espansioni e garantisce ingenti guadagni sul lungo termine.

La strategia di Sony, quindi, non sembra più esclusivamente incentrata sui suoi titoli first party, da anni in grado di far vendere un gran numero di console PlayStation. Il colosso nipponico sta già portando i suoi interessi su altre piattaforme, tra cui PC e device mobile, e ora sembra seriamente intenzionata a puntare forte sui GaaS, di cui vorrebbe pubblicarne 10 entro il 2026.