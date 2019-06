Sony verso l'acquisizione di un nuovo Studio? Un teaser dal noto insider 'Tidux'

Sony ha deciso di non prendere parte all'E3 2019 con la propria tradizionale conferenza: questo, tuttavia, non impedisce che la Compagnia sia protagonista, anche in questo periodo dell'anno, di misteriosi rumor.

A diffondere una certa curiosità all'interno della community videoludica è un recente cinguettio apparso sull'account Twitter di "Tidux", noto insider legato all'universo Playstation. Ebbene, come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'utente ha condiviso con l'utenza del social network un Tweet decisamente intrigante. In allegato a quest'ultimo appare infatti un'immagine che riporta la dicitura "Sony Interactive Entertainment presents": privo di testo, il cinguettio è accompagnato esclusivamente dall'hashtag "#Acquisitions" - "Acquisizioni". Come prevedibile, il criptico messaggio ha immediatamente attratto la curiosità di molti videogiocatori, che lo hanno interpretato come un possibile teaser dedicato a imminenti nuove acquisizioni di software house da parte di Sony.



Nel corso del mese di febbraio, Shawn Layden aveva rilasciato alcuni commenti in merito al possibile aumento dei team interni Playstation e la tematica è stata oggetto anche del recente Sony IR Day. Nessuna comunicazione ufficiale su questo fronte è tuttavia giunta recentemente dalla Compagnia. Vi invitiamo dunque a ricordare, come di consueto, che i rumor non costituiscono un canale comunicativo ufficiale. Per sapere se effettivamente qualcosa bolle in pentola, non ci resta che attendere che Sony rilasci eventuali dichiarazioni in merito.