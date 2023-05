Sony sta per acquistare CD Projekt RED? Il rumor riemerge in rete

Certi rumor fanno giri immensi e poi ritornano, come quello che vuole Sony interessata ad acquistare nientepopodimeno che CD Projekt RED, studio di sviluppo polacco responsabile della serie dei videogiochi di The Witcher e Cyberpunk 2077.

Era il 28 ottobre 2022 quando si è levata in rete un'indiscrezione secondo la quale Sony avrebbe provato diverse volte ad acquisire CD Projekt RED, apparentemente senza riuscirci. Avanti veloce di sette mesi e la suggestione è riemersa dalla rete, più precisamente da un server Discord di Destiny 2, dove Liz, una leaker ritenuta molto affidabile dalla community del gioco di Bungie, ha reiterato che Sony sta pianificando l'acquisto di CD Projekt RED.

Un'acquisizione del genere avrebbe tutte le carte in regola per scuotere il mercato e il cuore dei videogiocatori di casa PlayStation, ma nonostante la fonte sia ritenuta autorevole, consigliamo a tutti di andarci cauti con l'entusiasmo e di attendere comunicazioni ufficiali. C'è da dire in ogni caso che Sony non ha mai nascosto il suo desiderio di acquisire nuovi team e di espandere i suoi PlayStation Studios, come ha lasciato intendere il COO Hiroki Totoki a fine aprile. Pochi giorni fa, come se non bastasse, Sony ha anche deciso di scorporare la sua divisione finanziaria per incrementare gli investimenti nel redditizio settore dell'entertainment, che comprende anche i videogiochi, dove sta ottenendo grande successo. Un'eventuale acquisizione di un pezzo grosso come CD Projekt RED apparirebbe come la naturale evoluzione di un siffatto progetto, ma per il momento ci teniamo a ribadire che non c'è nulla di concreto.