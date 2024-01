Sony AFEELA Prototype 2024 sarà giocabile gratis in Gran Turismo 7

Al CES 2024, Sony e Honda hanno svelato AFEELA Prototype 2024, nuova vettura elettrica realizzata in collaborazione con Honda grazie alla joint venture Sony Honda Mobility. AFEELA è il nome del brand scelto per produrre questa nuova auto e presto ci saranno delle sorprese a riguardo anche per gli appassionati di videogiochi.

Sony Honda AFEELA si controlla con il DualSense di PS5 ma non solo, perché alla creazione del prototipo ha collaborato anche Polyphony Digital, lo studio giapponese autore di Gran Turismo e dell'intelligenza artificiale Gran Turismo Sophy. Inoltre l'auto avrà funzionalità basate su Microsoft Azure OpenAI e opzioni di visualizzazione realizzate con Unreal Engine 5.3, ma le novità non finiscono qui perché nel 2024 i possessori di Gran Turismo 7 potranno provare AFEELA Prototype 2024 nel gioco.

Sony e Polyphony hanno infatti confermato la volontà di aggiungere l'auto AFEELA Prototype 2024 in Gran Turismo 7 gratuitamente nel corso di quest'anno, prima della commercializzazione della vettura, come parte della fase di test. L'azienda vuole ricevere i feedback degli appassionati di videogiochi e dei race driver esperti di Gran Turismo, una bella notizia per tutti i giocatori su PS5 e PS4 che potranno così provare con mano una delle vetture elettriche più interessanti tra quelle in arrivo nel prossimo futuro.