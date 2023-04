Sony alza i prezzi: i giochi PlayStation costano di più su Steam in alcuni paesi

Nel mentre si gode l'inarrestabile successo di PlayStation 5 negli USA, dove la console current gen sta facendo persino meglio dei già ottimi numeri di PlayStation 4, Sony decide di incrementare il prezzo dei suoi titoli in versione PC in alcuni paesi selezionati.

Come segnalato da diversi utenti e riportato da Jez Corden di Windows Central, sembra proprio che Sony aumentato il costo di una serie di giochi PlayStation su Steam, tra cui troviamo Returnal, Sackboy a Big Adventure e Marvel's Spider-Man Remastered. Il cambiamento non riguarda l'Italia, né l'Europa in generale, ma sembra essere entrato in vigore in alcuni paesi sudamericani e asiatici, oltre che in Canada. Per la precisione, l'aumento dei prezzi dei giochi PalayStation è stato rilevato nei seguenti paesi:

Argentina: da 5999 Peso a 9999 Peso

Canada: da 69.99$ a 79.99$

Cile: da 39500 Peso a 42000 Peso

Cina: da 379RMB a 414 RMB

Colombia: da 194000 Peso a 219000 Peso

Giappone: da 5900 Yen a 7590 Yen

Sud Corea: da 58800 Won a 62800 Won

Al momento non è giunto alcun commento ufficiale da parte di Sony, dunque non conosciamo con esattezza i motivi che hanno spinto la compagnia nipponica ad incrementare il costo dei suoi giochi su Steam in queste nazioni.

Avete già dato uno sguardo ai cambiamenti di PS5 con l'arrivo del nuovo firmware?