Sony ha ancora una esclusiva PlayStation 4 da annunciare prima di PS5?

Secondo quanto riportato dall'insider Benji sul forum di ResetERA, Sony avrebbe ancora una sorpresa in serbo relativamente alle esclusive PlayStation 4, oltre ai già annunciati Death Stranding, Ghost of Tsushima e The Last Of Us II.

Commentando l'assenza di una conferenza Sony alla Paris Games Week 2018 e la cancellazione della PlayStation Experience, Benji fa sapere che l'azienda è concentrata evidentemente sul futuro ed ha poco materiale da mostrare, tuttavia ci sarebbe "una esclusiva PS4 non ancora annunciata" che a questo punto potrebbe essere svelata nel 2019.

Purtroppo non ci sono dettagli ma sembra che il progetto in questione non sia un remaster o un remake, e nemmeno un gioco in Realtà Virtuale per PlayStation VR. Alcune speculazioni parlano di un nuovo progetto di Guerrilla Games o Sony Japan Studios, tuttavia appare improbabile che Guerrilla sia concentrata su PlayStation 5, stando ad altre voci lo studio olandese avrebbe infatti già ricevuto i Dev Kit di PS5 e potrebbe essere al lavoro su Horizon Zero Dawn 2.

Sony Japan Studios potrebbe invece essere al lavoro su Bloodborne 2, progetto molto rumoreggiato nei mesi scorsi ma mai annunciato ufficialmente. Che possa essere proprio questo l'ultimo First Party in arrivo su PlayStation 4? Non è escluso ovviamente che possa trattarsi di un prodotto Cross-Gen compatibile anche con PlayStation 5, tuttavia al momento si tratta solamente di rumor non confermati che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni.