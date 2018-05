Sony annuncia Astro Bot: Rescue Mission per PlayStation VR

Nella giornata odierna, Sony Interactive Entertainment Japan ha annunciato un nuovo titolo in arrivo su PlayStation VR. Si tratta di Astro Bot: Rescue Mission, un nuovo platformer sviluppato dal team autore di The Playroom e The Playroom VR.

Il titolo ci metterà nei panni di Astro, il capitano Bot, il quale partirà per una missione di salvataggio in cerca dei suoi compagni dispersi in cinque pianeti diversi dello spazio. L'avventura si suddividerà in 26 stage da affrontare, ognuno dei quali si concluderà con un'epica boss fight. Ogni stage, inoltre, celerà al suo interno una zona segreta.

"Grazie a PS VR siamo stati capaci di portare il platforming ad un nuovo livello e sviluppare un gameplay ricco attorno al giocatore, sfruttando la maggiore prospettiva e profondità che PS VR offre. Di conseguenza, il gameplay risulta estremamente fluido e i salti ultra-precisi. Questo apre le porte per tante innovazioni, come il giocare una sequenza intera da molteplici angolazioni".

Al momento, non sappiamo quando Astro Bot: Rescue Mission sarà rilasciato su PlayStation VR. Intanto, potete dare un primo sguardo al gioco grazie al trailer e alle immagini che trovate rispettivamente in cima e in calce alla notizia. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo all'articolo dedicato sul PlayStation Blog.