Sony annuncia la campagna Totally Digital sul PlayStation Store americano

Sony Interactive Entertainment America ha annunciato la promozione primaverile Totally Digital per il PlayStation Store americano, che vedrà il lancio di cinque nuovi giochi digitali in altrettante settimane, disponibili in preordine a prezzo scontato per gli abbonati Plus.

Nello specifico, la campagna Totally Digital prevede il lancio dei seguenti giochi:

The Swords of Ditto (24 aprile, sconto 20% per i membri Plus)

Guns of Icarus Alliance (1 maggio, sconto 25% per i membri Plus)

Trailblazers (8 maggio, sconto 20% per i membri Plus)

Laser League (15 maggio, sconto 20% per i membri Plus)

NBA Playgrounds 2 (22 maggio, sconto 20% per i membri Plus)

Sui preordini di The Swords of Ditto i non abbonati Plus avranno diritto a uno sconto del 10% sul prezzo di listino. Oltre a questo, la promozione Totally Digital offrirà sconti fino al 50% sui migliori giochi digitali PlayStation 4 e fino al 60% per gli iscritti Plus. Al momento, quanto riportato è valido solamente per il PlayStation Store USA, nessuna conferma riguardo lo store europeo.