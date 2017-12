Sony annuncia la chiusura dei server di Gran Turismo 6

Dal 28 marzo non sarà più possibile accedere agli eventi stagionali, alle community, alle open lobby e ai quick match, mentre la componente offline resterà ovviamente accessibile. Anche la Companion App GT6 Track Path Editor per iOS e Android smetterà di essere supportata e non sarà più possibile trasferire i circuiti creati dall'applicazione al gioco completo.

Gran Turismo 6 è stato pubblicato alla fine del 2013 su PlayStation 3, vendendo ad oggi oltre cinque milioni di copie in tutte il mondo.