Sony annuncia Collector's, Special Edition e bonus preorder di Days Gone

Oltre ad aver pubblicato un nuovo trailer di Days Gone, Sony ha ufficialmente aperto i preordini del gioco di Bend Studios, svelando i bonus preorder ed i contenuti delle edizioni speciali da collezione, disponibili dal 26 aprile.

Effettuando il preordine di una qualsiasi edizione del gioco (Standard, Collector's, Special, in formato fisico o digitale) riceverete al lancio del gioco un codice per sbloccare in anticipo i seguenti oggetti: Balestra da Randagio, Pacchetto Potenziamento N2O, Serbatoio e Carena della moto. Sony ha inoltre approfittato dell'occasione per annunciare le edizioni Special e Collector's



Days Gone Special Edition

Include il gioco con custodia Steelbook, colonna sonora su CD e in formato digitale, Artbook di 48 pagine a colori realizzato da Dark Horse Comics, oltre ad un pacchetto di contenuti scaricabili con tre skin per la moto e un tema dinamico.

Days Gone Collector's Edition

La Collector's Edition di Days Gone include tutti i contenuti della Special Edition con l'aggiunta di una statua che raffigura Deacon accovacciato vicino la sua fida motocicletta, un set di sei spille, adesivi e una toppa con il logo del gioco, il tutto racchiuso in una confezione cartonata premium.



Days Gone uscirà il 26 aprile 2019 in esclusiva su PlayStation 4, i preordini apriranno più tardi nel corso della giornata di oggi, su PlayStation Store e presso i principali rivenditori.