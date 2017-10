Nel corso della conferenza attualmente in atto alla Paris Games Week 2017,ha ufficialmente presentato, nuovo gioco sviluppato dain arrivo su PlayStation 4 durante il prossimo anno.

Concrete Genie segue la storia di Ash, un giovane ragazzo bullizzato che fugge dai suoi problemi dipingendo spettacolari scenari e creature che prendono vita lungo i muri della sua città natale, Denska. In cima alla notizia trovate il trailer di annuncio del gioco.

Concrete Genie uscirà in esclusiva su PlayStation 4 nel corso del 2018. Rimanete sulle pagine di Everyeye.it per non perdervi nessuna novità dalla conferenza Sony.