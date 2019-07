Sony annuncia una conferenza PlayStation per il ChinaJoy di agosto

Sony Interactive Entertainment Shanghai ha annunciato una conferenza PlayStation al ChinaJoy 2019, l'evento verrà trasmesso in streaming il primo agosto dalle 11:30 del mattino, ora italiana.

Lo showcase durerà circa due ore, in questo lasso di tempo la compagnia si concentrerà sulla presentazione di nuovi giochi dagli studi cinesi, al momento però non ci sono dettagli in merito, la lineup PlayStation per il ChinaJoy 2019 verrà annunciata il prossimo 25 luglio.

Sony da anni sta investendo sul mercato cinese nonostante i tiepidi riscontri dovuti alle tante difficoltà nell'operare in questo territorio, la società ha anche avviato un programma destinato agli sviluppatori locali, con l'obiettivo di scoprire i migliori talenti cinesi e produrre nuovi giochi per il mercato asiatico e internazionale.