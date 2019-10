Sony annuncia la data dell'evento PlayStation Awards 2019

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato la venticinquesima edizione dei PlayStation Awards, in programma al Grand Prince Hotel New Takanawa di Tokyo il 3 dicembre alle 17:00 ora locale, le 10:00 del mattino in Italia.

PlayStation Awards è nato nel 1995 per premiare i giochi PlayStation più venduti in Giappone su base annua, come di consueto durante lo show verranno assegnati vari premi come Platinum Prize (oltre un milione di copie vendute), Gold Prize (500.000 copie vendute), PSN Awards (per i tre giochi digitali più venduti sul PlayStation Store), PlayStation VR Award (per i tre giochi VR più venduti in Giappone), Indies & Developer Award (dedicato ai giochi indipendenti).

Quest'anno Sony presenta anche il premio PlayStation 25th Anniversary Users Choice Award, gli utenti sono chiamati a scegliere i cinque migliori giochi PlayStation di sempre (dal 1995 ad oggi), i giocatori giapponesi hanno tempo fino al 23 ottobre per votare sul sito di PlayStation Japan.

Non sono previsti nuovi annunci software o hardware durante l'evento, Sony ricorda come i PlayStation Awards siano una celebrazione per i giochi più venduti sul mercato asiatico e non uno showcase dedicato alle novità in arrivo.