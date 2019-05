Sony annuncia due bundle PlayStation 4 con Crash Team Racing: Nitro Fueled

Per celebrare il ritorno in pista di Crash Bandicoot, Sony Interactive Entertainment ha annunciato due bundle PlayStation 4 con Crash Team Racing: Nitro Fueled, in uscita lo stesso giorno in cui verrà lanciato il gioco, ovvero il 21 giugno.

La prima confezione include una copia fisica di Crash Team Racing: Nitro Fueled, una PlayStation 4 da 1TB in colorazione nera e due controller Dualshock 4. La seconda (esclusiva di MediaWorld) include una copia fisica del gioco, una PlayStation 4 da 500GB e un controller Dualshock 4 abbinato. I prezzi dei due bundle non sono ancora stati annunciati.

La compagnia giapponese ha anche colto l'occasione per ricordarci che la versione PlayStation 4 del racing includerà diversi contenuti esclusivi, come skin e kart in stile retrò per Crash, Coco e Dr Neo Cortex e un pacchetto di adesivi retrò. L'uscita di Crash Team Racing: Nitro Fueled è fissata per il prossimo 21 giugno anche su Xbox One, PC e Nintendo Switch. Pochi giorni fa abbiamo fatto il punto della situazione ed elencato tutti i personaggi già confermati.