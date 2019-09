Sony annuncia l'evento Japan Studio Fun Meeting 2019

Sony Interactive Entertainment Japan & Asia ha annunciato il Japan Studio Fun Meeting 2019, evento che si terrà il 16 novembre dalle 17:00 alle 20:00 (ora locale) presso l'SSJ Shinagawa Building di Tokyo.

L'ingresso sarà limitato alle prime 150 persone che acquisteranno i biglietti (al prezzo di 1.000 yen) dal 19 settembre al 20 ottobre, durante il meeting sono previste varie attività tra cui un ricco buffet con free drink, gadget, quiz e tornei, nonchè le celebrazioni per il ventesimo anniversario di Ape Escape e Toro, quest'ultimo personaggio di culto in Giappone avendo ricoperto il ruolo di mascotte PlayStation per molti anni tra la fine degli anni '90 e la prima metà degli anni 2000.

L'evento sarà trasmesso in streaming ma in ogni caso non sono previsti nuovi annunci. Come avvenuto per l'edizione 2018, si tratta solamente di un modo per mettere in contatto il team di Sony Japan Studio con la community, la compagnia non ha in programma reveal o teaser di alcun tipo.

Al momento non sappiamo quali siano i progetti in sviluppo presso gli studi giapponesi di Sony, dopo Astro Bot Rescue Mission il team si è messo al lavoro su un nuovo gioco non ancora annunciato, speriamo di saperne di più in tempi brevi.